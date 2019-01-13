Muğla Marmaris'te Bir Günde Dört Mevsimi Bir Arada Yaşadı

Marmaris'te bir günde dört mevsimi bir arada yaşadıMuğla'nın Marmaris ilçesinde bir gün içinde yaşanan dört ayrı hava durumu şaşırttı.

Marmaris'te bir günde dört mevsimi bir arada yaşadı



Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir gün içinde yaşanan dört ayrı hava durumu şaşırttı. Sabah saatlerinde dolu, öğle saatlerine kadar ise aralıklarla yağan



sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, öğleden sonra güneşli hava ile sıcaklığın 16 dereceye kadar ulaşmasıyla Marmarisliler ve az sayıdaki yabancı turist kendini sokağa attı.



Marmaris bugün dört mevsimi adeta bir arada yaşadı. Günün ağarmasıyla birlikte iki dakikalık leblebi büyüklüğünde dolu yağdı. Ardından dolu yerini sağanak yağmura bıraktı. Yağmurun ardından saatteki hızı 30 kilometreyi bulan lodos etkili oldu. Öğleden sonraya kadar devam eden kötü hava şartları nedeniyle Marmarisliler, evlerine kapandı. Rüzgarın ardından bulutlar dağıldı, güneş yüzünü gösterdi. İlçe merkezindeki cadde üzerine konumlandırılmış elektronik termometre 16 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen Marmarisliler ve ilçedeki az sayıdaki turist, sahil yolunu doldurdu. Çocuklar, parklarda oynarken, ebeveynleri ise yakındaki kafeteryalarda çaylarını yudumladı. Kimi vatandaşlar Atatürk Caddesi'nden Uzunyalı Mevkisi'ne kadar deniz manzaralı sahil yolunda yürüyüş yaptı, bazıları bisiklete binmenin keyfini yaşadı. Anın tadını çıkartanlar eşsiz deniz manzarası eşliğinde bol bol öz çekim yaptı. Olta balıkçılığı meraklıları Kordon Caddesi'nde sıralandı. Çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşanlar altına, 'Cennet Marmaris'te bir günde dört hava durumu' notu düştü.

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