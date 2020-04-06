MUĞLA Marmaris'te birer şahitle evlenen çift, 65 yaş üstü akrabalarını ziyarete gitti - Son Dakika

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MUĞLA Marmaris'te birer şahitle evlenen çift, 65 yaş üstü akrabalarını ziyarete gitti
6 saat önce
MUĞLA Marmaris'te birer şahitle evlenen çift, 65 yaş üstü akrabalarını ziyarete gitti.
MUĞLA Marmaris'te birer şahitle evlenen çift, 65 yaş üstü akrabalarını ziyarete gitti
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:47 Kaynak: DHA
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