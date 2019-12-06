Muğla marmaris'te çekilen denizde oluşan adacıklar tedirgin etti

Marmaris'te çekilen denizde oluşan adacıklar tedirgin etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinin kıyı kesimindeki bazı yerlerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. Deniz ortasında adacıklar oluşurken, bazı vatandaşlar deprem endişesi yaşadı. Bir balıkçının denizin ortasına kadar yürümesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Marmaris kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridiyle kırsal Hisarönü, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye gibi mahallerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkisi açıklarında, denizin çekilmesiyle birlikte küçük adacıklar oluştuğu görüldü. Adacıklara martılar sürü halinde konarken, bir balıkçının denizin ortasındaki adacıkta yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde ise iskelelerin temelleri açığa çıktı. 1,5 ayda Yunanistan'ın Rodos Adası açıkları ve Gökova Körfezi'nde 72 kez yaşanan 1 ile 3 büyüklüğündeki depremlerin artacağı endişesini taşıyan bazı vatandaşlar, korkularını dile getirdi. Sahilde olta balıkçılığı ve yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin çekilmesini cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan Deprem mi olacak notuyla paylaştı.

'BU ÇEKİLMELER DEPREM VE TSUNAMİ BELİRTİSİ DEĞİLDİR'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, sahillerde yaşanan çekilmeleri inceleyerek, vatandaşları rahatlatan açıklama yaptı. Endişelenecek bir durumun olmadığını söyleyen Beyaz, şöyle dedi

Her sene bu çekilmelerle karşılaşıyoruz. Bazı vatandaşlar, bunu görünce büyük depremler olabileceği endişesini yaşıyor. Rodos ve Gökova Körfezi yaşanan depremlerle, Marmaris'teki deniz çekilmesinin alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Bunun bir nedeni, atmosferik basınç olaylarıdır. Havaya bakarsanız kış aylarında yaz mevsimi yaşıyoruz. Alçak basınç olduğu bu kış mevsimlerinde, çekilmeleri daha fazla hissediyor ve görüyoruz. Marmaris'te geçen yıllarda deniz çekilmeleri haftalarca sürmüştü. Bu çekilmeler deprem ve tsunami belirtisi değildir. Örneğin Endonezya'da önce 7 şiddetinde deprem oldu ardından deniz çekilerek kısa sürede tsunami görüldü. Marmaris'te ise durum çok farklı. İlçemizin jeofizik özelliği çok farklı olduğu için bu çekilmeler bölgesel depremlerin etkisidir. Kimsenin büyük depremler olabilir endişesi yaşamasına ve korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir olaydır.