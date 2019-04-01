Son Dakika Haberleri: Muğla Marmaris'te CHP'liler Kutlamalara Başladı

Muğla Marmaris'te CHP'liler Kutlamalara Başladı

47 dakika önce

Marmaris'te CHP'liler kutlamalara başladıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı oldu.

Marmaris'te CHP'liler kutlamalara başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı oldu. Partililer kutlama yapmak için 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı doldururken, Mehmet Oktay, Marmaris'te kimseyi ötekileştirmeden çalışacağını söyledi.

Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mehmet Oktay, kazandı. Şehir meydanına inen partililer adaylarının başkanlığını kutlamak için halaylar çekip Muğla zeybeği oynadı. Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapatan CHP'liler, ellerinde Türk bayrağı ve parti filamaları ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na yürüdü. Partililer sık sık Cumhuriyetin kalesiyiz sloganları attı. Dev ekranda CHP adayı Oktay'ın seçim çalışmaları gösterildi. Ellerinde meşale ve konfetilerle meydanı dolduran yaklaşık 3 bin kişi davul zurna eşliğinde şarkılar söyledi. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoy şehir turu attı.

DHA muhabirine telefonla açıklama yapan CHP'li Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay, Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir. Bundan sonra önümüze bakıp halkımızla beraber belediyemizi yöneteceğiz. Marmaris'in gücü kavga ile değil birleşerek ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet kalesini doğru ellerde daha da ileriye taşıyacağız dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: DHA

Muğla, Mehmet Oktay, Marmaris, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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