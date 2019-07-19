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MUĞLA MARMARİS'TE ÇİÇEK AÇAN AGAVE BİTKİSİ İLGİ ÇEKTİ

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altında olan 'agave' bitkisi, çiçek açtı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altında olan 'agave' bitkisi, çiçek açtı.
UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde de görüldü. Halk arasında 'sabır otu, diye de bilinen agave bitkisinin çiçeğini ilk kez görenler, dikkatlice inceledi. Ulusal Egemenlik Caddesi Kemeraltı Mahallesi'nde, çitlerle çevrilmiş boş bir arazide, boyları 8 ila 15 metreyi bulan bitkilerde açan sarı çiçekler, görenlerin ilgisini çekti. Çiçeği inceleyenlerden bir otelde teknisyen 40 yaşındaki Salih Akdağ, Böyle güzel çiçek açtığını görünce, cep telefonuyla çekip anneme ve aileme gönderdim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldukları için benim gibi ailem de çok şaşırdı. Bu sokaktan geçen birçok kişi, çiçekleri görünce telefonla fotoğraf ve video çekip, hayranlıkla baktı dedi. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Ali Erdil ise, Çiçek açtıktan sonra kurur ve tohumları toprakla buluşarak olduğu yerde filizlenir. Çiçek açan dalı ise 8 ile 15 metre arasında uzun olabilir. Halkımız, bitkinin ilk kez çiçeğini görünce ilgisini çekiyor dedi.
MUĞLA MARMARİS'TE ÇİÇEK AÇAN AGAVE BİTKİSİ İLGİ ÇEKTİ
Marmaris, İzmir, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:54 Kaynak: DHA
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