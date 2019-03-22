Son Dakika Haberleri: Muğla Marmaris'te Denizin Kıyısı Sarıya Boyadı

Muğla Marmaris'te Denizin Kıyısı Sarıya Boyadı

17 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çiçeklerle çam ağaçlarından çevreye rüzgarla dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çiçeklerle çam ağaçlarından çevreye rüzgarla dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, bunun her yıl 4 gün süreyle devam eden bir doğa olayı olduğunu belirterek, endişe ediecek bir durumun olmadığını söyledi. Atatürk Caddesi Halk Plajı'nın 1.5 kilometre karşısında yer alan Cennet ve Bedir Adası'ndaki çam ağaçları ile çiçeklerinden rüzgarın etkisiyle polenler uçuştu. Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik kıyı şeridi, polenlerle sarıya büründü. Öğle saatlerinde denizin üzerinde iyice beliren polenler, şaşkınlık yarattı. Çevredeki vatandaşlar, her yıl yaşanan doğa olayını anlatarak turistlerin endişesini giderdi. Turistler ve yöre halkı, yaşanan doğa olayı ile özçekim yaptı. Her yıl mart ayında yaşanan doğa olayını bilmeyen vatandaşlar ise belediye ekiplerini arayarak, Denize atık dökülmüş, sarıya boyandı ihbarında bulundu. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu belirterek, Bazı vatandaşlarımız bizleri arayarak endişelerini dile getirdi. Kendilerine bunun her yıl mart ayında yaşanan doğa olayı olduğunu anlattık. Karşı dağlardaki çam ağaçları kozaları ve çiçeklerden dökülen polenler rüzgarın etkisiyle denize düşüyor. Personelimiz polenlerin birikmesiyle, ağlarla temizlik çalışmalarına başlayacak. Her yıl 4 gün süreyle devam eden bir doğa olayı. Mevsimsel bir durum, endişe edecek bir şey yok dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:08 Kaynak: DHA

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