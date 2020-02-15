Muğla marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü - Son Dakika

Muğla marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü

7 saat önce

Marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yüzünden tepelerden inen gelen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü.

Marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yüzünden tepelerden inen gelen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Ayrıca zemini yumuşayan yamaçlardan kopan kaya parçaları ise yollara düştü. Marmaris'te şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağmurla tepelerden aşağı inen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Ayrıca bazı yerlerde taşan rögarlardan gelen pis su da yine denizle buluştu. Bunun yanında cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Marmaris- Antalya Karayolu'nda, yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan kaya parçaları, ulaşımı aksattı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilo yağış düştüğü ifade edildi.

YALIKAVAK'TA TAŞKINI MÜDAHALESİ

Bodrum'da da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle, Yalıkavak Mahallesi'nde dere taşkını oldu. Bazı iş yerinde su baskınları oldu. Hızlı davranan belediye ekipleri, derenin tıkanmasına yol açan bahçe atıkları ve çöpleri temizledi, sorun büyümeden giderildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın denetiminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, su taşkınından etkilenen işyerlerinde tespit ve inceleme yaptı.

Muğla marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü

Marmaris, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
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