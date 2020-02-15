Muğla marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü - 2 - Son Dakika

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Muğla marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü - 2
16 dakika önce
MUĞLA Marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü - 2 (Bodrum)
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
MUĞLA Marmaris'te denizin rengi değişti, kaya parçaları yollara düştü - 2 (Bodrum)
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