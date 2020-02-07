Muğla marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak - Son Dakika

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Muğla marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak
6 saat önce
Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacakMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:26 Kaynak: DHA
Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.
İçmeler Mahallesi'nde aynı binada bulunan İçmeler İnayet Coşkun Kodak- Kamil Acerer İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan inceleme sonrası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı. 1958 yılında yapılan 62 yıllık okulda, ilk ve ortaokul olarak eğitim-öğretim veriliyor. İlkokulda 12 ve ortaokulda ise 10 sınıf olmak üzere toplam 485 öğrenci ve 28 öğretmenin, önümüzdeki haftadan itibaren mahallenin farklı okullarında eğitime devam edeceği öğrenildi.
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