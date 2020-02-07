Muğla marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak - Son Dakika
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Muğla marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak

6 saat önce

Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacakMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.

Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.

İçmeler Mahallesi'nde aynı binada bulunan İçmeler İnayet Coşkun Kodak- Kamil Acerer İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan inceleme sonrası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı. 1958 yılında yapılan 62 yıllık okulda, ilk ve ortaokul olarak eğitim-öğretim veriliyor. İlkokulda 12 ve ortaokulda ise 10 sınıf olmak üzere toplam 485 öğrenci ve 28 öğretmenin, önümüzdeki haftadan itibaren mahallenin farklı okullarında eğitime devam edeceği öğrenildi.

Muğla marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak

Marmaris, İçmeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:26 Kaynak: DHA
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