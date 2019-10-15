Muğla marmaris'te 'ecofest' etkinlikleri renkli geçti

Marmaris'te 'EcoFest' etkinlikleri renkli geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün boyunca, üretime ve ekolojiye dayalı şehir kimliğini geliştirmek amacıyla 'EcoFest' adlı birbirinden renkli bir dizi etkinlik düzenlendi.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 'EcoFest' için ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda şehir meydanından Ada Ağzı mevkisindeki Burunucu Macera Parkı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Özelilkle aileler, çocuklarıyla yürüyüşe katılırken, 4 kilometre yüründü. Macera Parkı'na ulaşan vatandaşlara, 50 ayrı standda atık ve organik malzemelerle yapılan çeşitli eşyalar gösterildi. Atık metallerden yapılmış hayvan ve doğa figürü eserler ilgi çekti. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı(ÇEVKO) ve Marmaris Tohum Derneği üyeleri, çocuklara doğanın korunması için bilgilendirmede bulundu. Atölyelerde çeşitli çalışmalar yapılırken, seminer çadırında söyleşiler düzenlendi. Denizaltı çalışmalarıyla tanınan ünlü belgeselci Savaş Karakaş, deniz kirliliğiyle ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Aktivist 11 yaşındaki Deniz Çevikus ise, iklim değişimiyle ilgili panelde konuştu. Ulaşım konusunda Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Erhan Öncü, sürdürülebilir ulaşım, uzmanların katıldığı tarım panelleri, Marmaris çam balıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Öte yandan Yaraş Köyü kadınlarının kurduğu tiyatro ekibi, performans sergiledi. Ayrıca yakılan ocaklarda, Ege Bölgesi'ne özgü düğün yemeği pişirildi. Köylü kadınların yaptığı yemek ve aşurelerin dağıtıldığı stant önünde, uzun kuyruklar oluştu. Üç gün süren etkinlik kapsamında çocuklara doğaya sahip çıkılması ve korunması konularında el ilanları dağıtıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bu yıl ilkini düzenlediğimiz EcoFest, bir festival değil. Arkasında yatan çok daha kapsamlı, üretime ve ekolojiye dayalı bir kent vizyonunun vitrini niteliği taşıyor. Doğal zenginlikleri ve değerleri yansıtan festivalimizi önümüzdeki yıllarda uluslararası haline getirmeyi planlıyoruz dedi.