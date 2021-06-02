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MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ - Son Dakika

MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ

02.06.2021 16:00

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 çocuklu İsmail-Serpil Şener çiftinin, geçen 12 Ocak'ta çıkan yangında küle dönen evlerinin yerine AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı öncülüğünde yeni bir ev yaptırıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 çocuklu İsmail-Serpil Şener çiftinin, geçen 12 Ocak'ta çıkan yangında küle dönen evlerinin yerine AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı öncülüğünde yeni bir ev yaptırıldı. Parti yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile duvarları boyanan ev, yeni eşyaların yerleştirilmesinden sonra Şener Ailesi'ne teslim edileceği bildirildi.

Marmaris'in kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Serpil Şener çiftinin tek katlı müstakil evlerinde geçen 12 Ocak'ta elektrik kontağından yangın çıktı. Çift, tek çocukları Erkan Şener ile yangından yara almadan kurtulurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evsiz kalan Şener Ailesi'nin yardımına AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ve yönetim kurulu üyeleri yetişti. Aile ilk olarak partili bir turizmcinin oteline yerleştirildi. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen, yönetim kurulunu toplayarak aileye yardım için harekete geçti. AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri evde inceleme yaptı.

Ardından da tek katlı ev tamamen yıkılıp, yeniden yapımına başlandı. Partililerin malzeme ve araç desteğinin yanı sıra maddi destekleriyle ev yeniden yapıldı. Bugün partililer evin duvarlarını ilk kat boyasını yaptı. Boyası tamamen bittikten sonra partililerin desteği ile alınan mobilya ve beyaz eşyaların yerleştirilecek olan evin en kısa sürede Şener Ailesi'ne teslim edileceği bildirildi.

'PARTİMİZİN VE ESNAFIMIZIN İMECESİ İLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜK'

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, " Bugün burada inşaatını Marmaris halkıyla birlikte üstlendiğimiz evimizi boyamak için toplandık. Bu evde elektrik kontağından bir yangın çıkmış ve ev küle dönmüştü. Sonrasında aile ile görüşmelerimiz oldu. Her zaman yanlarında olduk. Bu evi de tüm ihtiyaçlarıyla yeniden yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadık. Sağ olsun Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Uslu Töredi Hanımefendi bu görevi üstlenerek evi çok güzel bir hale getirdi. Artık sadece boyası ve küçük eksikleri kaldı. Aile burada eski hayatına daha da iyi bir şekilde devam edecek inşallah. Parti olarak iyi niyetli ve yapıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangının ardından yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, yangının hemen ardından olay yerine gelecek aile ile görüşmeye başladıklarını belirtip, "İlk görüşmemizde çok üzgün ve mutsuzlardı. Tabii ki kim olsa evleri, yuvaları yıkılınca bu duyguları hisseder. Bir de küçük çocuğumuz vardı. Gözlerindeki korku endişe ve çaresizlik okunuyordu. Biz de bu duygularını paylaşarak kolları sıvadık. Esnafları gezerek yardım istedik. Sağ olsun Marmaris esnafı bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Hiç kimse bizi geri çevirmedi. Herkes işin bir ucundan tuttu ve çok güzel bir şekilde evimizi yeniden kurduk. Ailemiz de artık çok mutlu. Ev yakın zamanda tamamlanacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde oturmaları nasip olsun. Partimiz üyesi inşaat sektöründeki arkadaşlarla görüşerek, çimento, tuğla aldık, çatı ustasından evin çatısını yapmasını istedik. Çok az bir maliyetle bu evi ayağa kaldırdık. Malzeme verebilen malzeme verdi.

Veremeyen alın terini ortaya koyarak işçiliği üstlendi. Dediğim gibi burası tamamen dayanışmayla ayağa kalktı. Partili partisiz tüm gittiğimiz esnaflar bize kapısını açtı. Yardımlaşma ile oldu. Güzel de oldu. Güzel tepkileri geldikçe biz daha da mutlu oluyoruz" dedi.

Eve şu ana kadar 300 bin lira harcandığı öğrenildi.

MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ
MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ
MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ
MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ

Hisarcık, AK Parti, Marmaris, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA MARMARİS'TE EVİ YANAN AİLELEYE AK PARTİLİLER'DEN YARDIM ELİ - Son Dakika


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