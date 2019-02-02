Son Dakika Haberleri: Muğla Marmaris'te Güneş Açtı, Sokaklar Doldu

Muğla Marmaris'te Güneş Açtı, Sokaklar Doldu

1 saat önce

Marmaris'te güneş açtı, sokaklar dolduMuğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmurlu geçen günlerin ardından güneşli hava yüzünü gösterdi.

Marmaris'te güneş açtı, sokaklar doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmurlu geçen günlerin ardından güneşli hava yüzünü gösterdi. Sahil kenarları başta olmak üzere parklar ve yeşil alanlar dolup, taştı. Vatandaşlar yürüyüş ve spor yapmanın keyfini çıkardı.

Marmaris ilçe merkezinde soğuk ve yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla sahil yolları ve parklar doldu. Caddelerdeki elektronik termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, şubat ayının ilk günlerinde bahar havası yaşandı. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Çocuklar, parklardaki oyuncaklarda oyunlar oynadı. Ebeveynler ise, deniz manzarası eşliğinde büfelerde çaylarını yudumladı. Bazı aileler oltayla balık avlarken, çocuklar kumlarda oynadı. Vatandaşların buluşma noktası Yat Limanı'ndaki kafeterya ve restoranlar doldu. Deniz manzarası eşliğinde içereceklerini yudumlayanlar, özçekim yaparak anın keyfini çıkardı.

Güzel havanın keyfini sürenlerden Ahmet Bıkmaz, 20 yıldır Marmaris'in güzelliğine doyamıyorum. Bir günde 4 mevsim yaşayabiliyorsunuz dedi. İçmeler Altın Plajı'nda köpeği ve çocuklarıyla dinlenen İskoç Mary Julian Leanei, Kış mevsiminde bile bahar havasını yaşıyorsunuz. Uzun bir aradan sonra güzel havayı görünce, ailemizle birlikte sahilde dinlenmeyi tercih ettik. Marmaris güzel ve yaşanılacak bir şehir dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

Muğla, Marmaris, Güncel
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