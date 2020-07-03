MUĞLA Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısı - Son Dakika

Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısı

MARMARİS'te, yaban domuzlarının sürüler halinde şehir merkezine ve plajlara inmesi tatilcileri ve yöre halkını korkutmaya devam ediyor. İnsanların yoğun olduğu sokaklara inen domuz sürüleri korkuya neden olurken, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaşanlar, duruma çözüm bulunmasını istedi. Bir turizm acentesinde çalışan Yekta Diken (30) de 'domuz timi' kurulmasını isteyip, bu hayvanların yerleşim yerlerine inmelerinin önlenebileceğini söyledi.

Aç kalıp, yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan yavruları ile sürü halinde ana caddelere ve sahil yürüyüş yollarına inen yaban domuzları, görenleri korkutuyor. Günübirlik tatile gelen bir grup genç, dün saat 21.00 sıralarında, otomobilleri ile gezerken Siteler Mahallesi Durmazlar Caddesi'nde aralarında yavrularında bulunduğu 20 yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Önce otomobilden inmeden cep telefonuyla domuzu sürüsünü görüntüleyen tatilci gençler, daha sonra yanlarına gitmek istedi. Ancak, sürüdeki yetişkin yaban domuzlarının tepki vermesi üzerine korkarak, tekrar otomobillerine binip uzaklaştı.

Saat 22.00 sıralarında ise bu defa 8'i yavru 12 bireylik bir başka yaban domuzu sürüsü oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde görüldü. Plajda oynayan çocuklar, yaban domuzlarından korkup, restoranda oturan ebeveynlerin yanlarına kaçtı. Çevredekiler, şezlonglar arasında yiyecek arayan domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bu sırada toplanan meraklı kalabalık ve motosiklet ışıklarından rahatsız olan yaban domuzları, uzaklaşıp, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

'YİYECEK VERİLDİĞİ İÇİN GELİYORLAR'

Dört yıldır artan yaban domuzu sürüsünün yerleşim yerlerine inmemesi için yetkili kurumlara proje sunan ve sonuca ulaşamayan Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, şunları söyledi:

"Yaban hayatına yapılan en büyük kötülük onları beslemek ve evcilleştirmektir. Birçok hayvansever iyilik olsun diye bu yaban hayvanlarını besliyor, ancak hem kendilerine hem de onlara kötülük yapıyor. Sokaklarımızda dolaşan birçok yaban hayvanı gibi domuzlara da araç çarpması sonucu telef oluyor. Konunun muhatabı yetkililerle, geçtiğimiz yıllarda proje ürettik. İstanbul ve Muğla'dan alanında uzman profesörler toplantılarımıza katılarak öneriler sundu. Projemizde yerleşim yerlerine yakın, domuzların sık geldikleri ormanlık alanlara çit çekme ilk başta olması gerekendi. Daha sonra sık görünen ormanlık alanlarda yem kapları koyarak onların beslenmesini sağlamaktı. Kendi yaşam alanlarında onları besleyemediğimiz için şehirlere inmeye başladılar. İlçemizdeki yetkili kurumlara sunduğumuz projeler hayata geçerse yaban domuzu sürüleri ilçe merkezine inmez."

'KORKUYORUZ, ÖNLEM ALINMALI'

Turist rehberi Dilek Yıldırım (33), 1.5 yıldır Marmaris'te yaşadığını belirtip, "Yaban domuzlarına birkaç defa denk geldim. Yavruları ile birlikte sürü ile dolaşıyorlar. Yavruları ile çok sevimliler ama yanlarına gidince ürkütücüler. Bu yaşananları doğanın dengesi olduğunu ve bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Doğada yiyecek bulamadıkları için şehir merkezimize iniyorlar. Hayvanları çok sevmeme rağmen korkuyorum bir an önce önlemler alınmalı" dedi.

Marmaris'te oturan Selda Kırdemir (35), "Akşamları evimin önünde sürü halinde geçiyorlar. Bir süre şehre inip yiyecek bulduktan sonra geldikleri yoldan dönüyorlar. Bir defasında görüntülemek istedim. Ancak, bana doğru gelmeye başladılar, korkup, kaçtım. Bir dönem bazı duyarlı insanlar yaşam alanlarında domuzlara yiyecek veriyordu ama bu yeterli olmuyor. Bir kere ormana yakın evimin önündeydiler. Korkudan geçip, evime gidemedim. Yavruları ile uzaktan sevimliler fakat ne yapacakları belli olmaz, birileri zarar görmeden acil önlem alınmalı" dedi.

'DOMUZ TİMİ KURULSUN'

Bir turizm acentesinde çalışan Yekta Diken de, "Evimin bulunduğu Armutalan, Merkez Mahallesi'nde sık aralıklarla yaban domuzlarına rastlıyorum ve korkuyorum. Bu sorunun önüne geçilmesi, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilmesi için 'domuz timi' kurulmalı. Yetkililer, domuz timini kurarsa bu hayvanların yerleşim yerlerine inmeleri önlenebilir" diye konuştu.

Berber Ali Karaduman (37) da acil olarak bir tim oluşturulup, domuzların ilçe merkezine inmeleri önlenmeli, "Domuzlar artık, park ve bahçelere kadar girmeye başladı. Bir an önce alınmalı" dedi.