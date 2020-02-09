Muğla marmaris'te kış mevsiminde baharı gören sahile koştu - Son Dakika
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Muğla marmaris'te kış mevsiminde baharı gören sahile koştu

6 saat önce

Marmaris'te kış mevsiminde baharı gören sahile koştuMUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, kış mevsiminde güneşli hava, yüzleri güldürdü.

Marmaris'te kış mevsiminde baharı gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, kış mevsiminde güneşli hava, yüzleri güldürdü. Sahil, yürüyüş ve spor yapanlarla canlanırken, sahildeki restoran ve kafeteryalar ise deniz manzarası eşliğinde kahvaltı keyfi yapanlarla doldu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği ilçede, güneşin yüzünü göstermesiyle Marmarisliler ve içede yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklular, sahillere akın etti. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, portatif sandalye ve masalarını deniz kenarına çekerek kahvaltı keyfi yaptı. Eşsiz deniz manzarası eşliğinde sıcak içeceklerini yudumladı. Kimileri oltalarını denize sallayıp, balık tutmaya çalışırken kimileri de bisiklete binip, sahilde spor ve yürüyüş yaptı. Saman İskelesi'ndeki park çocuklarla dolarken, ebeveynler deniz manzarası eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Arkadaşları ile sahilde kahvaltı yapan Ahmet Timur Özden, "Marmaris'te kış ayında bile bahar havası yaşıyoruz. Böyle güzel bir hava kış mevsiminde ülkemizin hiçbir yerinde yok. Eşsiz deniz manzarası eşliğinde hem kahvaltımızı yapıyoruz hem de sohbetimizi" dedi.

14 yaşındaki Aslan Durucan, "Balık tutmayı çok seviyorum. Hafta sonları güneşli havayı gördüğümde oltamı alıp, balık tutmak için sahile geliyorum" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Gündüz güneşli ve kuru soğuklar hakim. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında seyredecek" dedi.

Muğla marmaris'te kış mevsiminde baharı gören sahile koştu

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
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