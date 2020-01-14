Muğla marmaris'te klasik müzik keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla marmaris'te klasik müzik keyfi - Son Dakika

Muğla marmaris'te klasik müzik keyfi

6 saat önce

Marmaris'te klasik müzik keyfiMARMARİS Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), oda orkestrası tarafından klasik müzik konseri düzenledi.

Marmaris'te klasik müzik keyfi

MARMARİS Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), oda orkestrası tarafından klasik müzik konseri düzenledi.

Diş doktoru, avukat, cerrah, öğretmen, işadamı, turizmci ve emekli memurların oluşturduğu MAKSAD Oda Orkestrası, klasik batı müziği konseri verdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe protokolü, Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, Rus ve Ukraynalı kişilerden oluşan 800 kişilik topluluk katıldı. Şef Dr. Samir Gülahmedov yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Antonio Vivaldi, Mozart ve Georg Friedrich Handel gibi pek çok ünlü bestecinin eserleri seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde Mezzo Soprano Aydan Genç ve Solist Tenor Şenol Talınlı'nın düetleri yer aldı. Çocuk korusunun Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemesiyle konser sona erdi. Marmaris Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Derya Ön, Bu yıl sanatçılarımızın katılımıyla ilk konserlerimizi düzenledik. Klasik müzik severlerin yoğun isteği üzerine ilkini gerçekleştirdiğimiz konserler yıl boyunca devam edecektir. Ayrıca bale ve müzik kurslarında başarı gösteren kursiyerlerimizle de önümüzdeki günlerde mini etkinliklerimiz olacaktır. Ayrıca ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları izleyicilerimize sunacağız dedi.

Muğla marmaris'te klasik müzik keyfi

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı
Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 01:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla marmaris'te klasik müzik keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]