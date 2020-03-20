MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı - Son Dakika

Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı MUĞLA'nın Marmaris İlçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 100 belediye görevlisi ile 8 gündür yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullanıldı.

Marmaris Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, geçen 12 Mart Perşembe gününden itibaren dezenfekte faaliyetlerine başladı. Zabıta, temizlik ve park bahçeler birimlerinden 100 personel, ilçe merkezi ile kırsal 13 mahallede ikinci dezenfekte çalışmasını artırdı. 07.30 ile 22.00 saatleri arası kamu kurum kuruluşu, cami, sokaklar, okul, kamu kurum kuruluşların resmi araçları, lojmanları, mesire alanları, müze, oyun parkları dezenfekte yapıldı. Kamu kurum kuruluşlarını mesai sonrası temizleyen ekipler, sekiz günde yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullandı. Koruyucu elbiseleri, maske ve eldivenleri giyen personel, önce cadde ve sokakları çamaşır suyu ile temizleyip, dezenfekte etti. Mesai gözetmeden kısıtlı personelle gece-gündüz temizliği sürdüren ekiplerin, önümüzdeki haftadan itibaren tekrar çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceği bildirildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Alınan tedbirler kapsamında gece-gündüz demeden dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Rutin olarak yaptığımız cadde ve sokak yıkamaları ardından ilaçlama yapılıyor. Hafta sonundan itibaren Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallemizde komple temizlik çalışması yaacağız.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren üçüncü etap çalışmalar yapılacak. Temizlik evde başlıyor. Kişisel temizliğimiz yanı sıra evlerimizde çamaşır suyu ile yapılacak temizlik hepimizin sağlığı için çok önemli" dedi.