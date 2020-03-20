MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı - Son Dakika

MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı

6 saat önce

Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı MUĞLA'nın Marmaris İlçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 100 belediye görevlisi ile 8 gündür yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullanıldı.

Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı MUĞLA'nın Marmaris İlçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 100 belediye görevlisi ile 8 gündür yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullanıldı.

Marmaris Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, geçen 12 Mart Perşembe gününden itibaren dezenfekte faaliyetlerine başladı. Zabıta, temizlik ve park bahçeler birimlerinden 100 personel, ilçe merkezi ile kırsal 13 mahallede ikinci dezenfekte çalışmasını artırdı. 07.30 ile 22.00 saatleri arası kamu kurum kuruluşu, cami, sokaklar, okul, kamu kurum kuruluşların resmi araçları, lojmanları, mesire alanları, müze, oyun parkları dezenfekte yapıldı. Kamu kurum kuruluşlarını mesai sonrası temizleyen ekipler, sekiz günde yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullandı. Koruyucu elbiseleri, maske ve eldivenleri giyen personel, önce cadde ve sokakları çamaşır suyu ile temizleyip, dezenfekte etti. Mesai gözetmeden kısıtlı personelle gece-gündüz temizliği sürdüren ekiplerin, önümüzdeki haftadan itibaren tekrar çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceği bildirildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Alınan tedbirler kapsamında gece-gündüz demeden dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Rutin olarak yaptığımız cadde ve sokak yıkamaları ardından ilaçlama yapılıyor. Hafta sonundan itibaren Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallemizde komple temizlik çalışması yaacağız.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren üçüncü etap çalışmalar yapılacak. Temizlik evde başlıyor. Kişisel temizliğimiz yanı sıra evlerimizde çamaşır suyu ile yapılacak temizlik hepimizin sağlığı için çok önemli" dedi.

MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:48 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]