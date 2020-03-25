MUĞLA Marmaris'te mekanlar genelgeye uydu - Son Dakika

Marmaris'te mekanlar genelgeye uydu

MUĞLA'nın Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde kurulan denetim ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında 5 günde 2 bin 300 mekanı kontrol etti. Yapılan denetimlerde, işletmecilerin kurallara uyduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine koronavirüs konulu gönderdiği ek genelge kapsamında; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta gibi birçok işletmenin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Marmaris Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlçe Ticaret Odası yetkililerinden oluşan ekip, şehir merkezi ile kırsal 13 mahallede mekanların denetimine başladı. Bir hafta süreyle yapılan denetimlerde 2 bin 300 mekan denetlendi ve genelge hakkında esnaf bilgilendirildi. Yapılan denetimlerde işletmecilerin kuralları uyduğu tespit edildi.

Koordinasyon yetkilileri, "İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre tüm işletmeler kontrol ediliyor. Genelge devam ettiği süreye kadar aralıksız olarak polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürecektir. Kurallara uyan tüm işletmecilerimize minnettarız" dedi.