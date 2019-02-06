Muğla Marmaris'te 'Öncelik Yayanın' Hatırlatması
52 dakika önce
İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı proje Muğla'nın Marmaris ilçesinde de uygulandı.
İçişleri Bakanlığı
'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye
genelinde başlattığı proje Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde de uygulandı.
İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı proje kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, 80 personel ve 5 trafik ekibiyle şehir merkezi ile çevre yollarda gün boyunca çalışma yaptı. Okul önlerindeki cadde ve meydanlarda yapılan çalışmaya katılan öğrenciler ise hazırladıkları döviz ve pankartlarla destek verdi. Trafik polisleri ve trafik polisi yeleği giyen öğrenciler, sürücülere broşürler dağıttı, ilk geçiş hakkının yayalarda olduğunu, yayalara geçiş hakkının verilmemesinin 488 TL para cezası bulunduğu hatırlatıldı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanya farklı günlerde ilköğretim çağındaki çocuklarımızın katılımıyla devam edecek. Bu proje kapsamında trafik ekiplerimiz okullarda bilgilendirmelerde bulunacak dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:56 Kaynak: DHA
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