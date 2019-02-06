Son Dakika Haberleri: Muğla Marmaris'te 'Öncelik Yayanın' Hatırlatması

Muğla Marmaris'te 'Öncelik Yayanın' Hatırlatması

52 dakika önce

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı proje Muğla'nın Marmaris ilçesinde de uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı proje Muğla'nın Marmaris ilçesinde de uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı proje kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, 80 personel ve 5 trafik ekibiyle şehir merkezi ile çevre yollarda gün boyunca çalışma yaptı. Okul önlerindeki cadde ve meydanlarda yapılan çalışmaya katılan öğrenciler ise hazırladıkları döviz ve pankartlarla destek verdi. Trafik polisleri ve trafik polisi yeleği giyen öğrenciler, sürücülere broşürler dağıttı, ilk geçiş hakkının yayalarda olduğunu, yayalara geçiş hakkının verilmemesinin 488 TL para cezası bulunduğu hatırlatıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanya farklı günlerde ilköğretim çağındaki çocuklarımızın katılımıyla devam edecek. Bu proje kapsamında trafik ekiplerimiz okullarda bilgilendirmelerde bulunacak dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:56 Kaynak: DHA

Türkiye, Muğla, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı

Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:48:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Marmaris'te 'Öncelik Yayanın' Hatırlatması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]