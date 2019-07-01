MUĞLA Marmaris'te seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırılmadı

Marmaris'te seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırılmadıMuğla'nın Marmaris ilçesinde seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu'na göre, kişi başı 124'er lira para cezası kesti.Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro ve Asayiş Büro Amirliği ile belediye zabıta ekipleri, dün (pazar) akşam saatlerinden itibaren seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yaptı. Saat 19.00'da başlayan denetimler, saat 04.00'e kadar sürdü. Denetimlerde sokak ve caddelerde kucağında bebekleriyle dilenenler, izinsiz çeşitli hediyelik eşya satanlar ayrıca yaşları 7 ile 11 arasında değişen ve yapma taç ile ışıklı balon satan bazı çocuklar yakalandı. Ele geçirilen yapma taç, ışıklı balonlar, tespih ve çeşitli hediyelik eşyalar koruma altına alındı. Tümü zabıta ekiplerine teslim edilen 17 kişiye ise, Kabahatler Kanunu'na göre 124'er lira para cezası kesildi. Bu kişilerden küçük yaştaki 4 çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi ve ebeveynleri uyarıldı. Yakalanan diğer kişiler de işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin süreceğini kaydetti.