MUĞLA Marmaris'te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzları doldurdu

Marmaris
'te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzları doldurdu Muğla
'nın Marmaris ilçesinde nemle birleşerek etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar plaj, su parkları ve havuz başlarını mesken tuttu.
Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Marmaris'te Atatürk Caddesi
'nden Turban Mevkisi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, doldu. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, serinlemek isteyenler çocuklarıyla birlikte denizden çıkmadı. Bazı turistler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, kimileri kitap okuyarak denizden gelen esintinin keyfini çıkardı. İngiliz ve Rus turistler, sahilleri renklendirdi. Bazı tatilci ve turistler suda deniz paraşütü, jet ski ve hamburger gibi adrenalin sporları yaptı. Otellerin havuz başları ve su parklarında sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Su parkında kaydırak, şelale ve dönme dolap gibi parkurlarda eğlenenler, keyifli anlar yaşadı. Otel havuz başlarında ebeveynler şezlonglarına uzanarak dinlenirken, çocuklar bol bol yüzdü.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yüksek nemin etkisiyle artışa geçecektir. İlçe merkezinde 35-38 derece arası sıcaklık olacak nem de yüzde 47- 49 arası seyredecektir" dedi. Özel hastane ve polikliniklere güneş çarpmasından dolayı 2 yaşlı İngiliz turistin getirildiği ve yapılan tedavi ardından taburcu edildiği öğrenildi.