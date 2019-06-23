Son Dakika Haberleri: MUĞLA MARMARİS'TE SICAKTAN BUNALANLAR PLAJ VE SU PARKLARINA AKIN ETTİ
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MUĞLA MARMARİS'TE SICAKTAN BUNALANLAR PLAJ VE SU PARKLARINA AKIN ETTİ

49 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nem ile etkisini daha fazla gösteren sıcak havadan bunalanlar plaj, havuz başı ve su parklarını doldurdu.

MUĞLA MARMARİS'TE SICAKTAN BUNALANLAR PLAJ VE SU PARKLARINA AKIN ETTİ, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nem ile etkisini daha fazla gösteren sıcak havadan bunalanlar plaj, havuz başı ve su parklarını doldurdu.
Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Marmaris ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Yüksek nem nedeniyle sıcak havanın iyiden iyiye hissedildiği ilçede, sabahın ilk saatlerinden itibaren Atatürk Caddesi'nden 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi boyunca uzanan sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlar doldu. Kimi turistler şezlonglara sere serpe uzanıp güneşlenerek dinlenirken kimileri de çocukları ile denizde yüzüp, suda çeşitli oyunlar oynadı. Bazıları şezlonglarını denize çekerek denizden gelen esintiyle serinliği bir kat daha artırmaya çalıştı. Otellerin havuz başları ve su parklarında da plajları aratmayan kalabalıklar yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Marmaris, Güncel
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