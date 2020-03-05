Muğla marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ön kısmından delinip su alan fiber teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ön kısmından delinip su alan fiber teknedeki 3 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne ise battı.

Göcek Limanı'ndan İstanbul'a gitmek için 3 kişi ile yola çıkan 'Erbey' isimli fiber tekne, kötü hava koşulları nedeniyle Marmaris Körfezi'ne yöneldi. Körfezin kuzeybatı yönündeki Kadırga Burnu'nda yüksek dalganın vurması nedeniyle teknenin ön kısmı delindi. Su alan 10 metrelik fiber teknede bulunan kişiler, sahil güvenliğe yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, fiber teknedeki 3 kişiyi kurtararak Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirdi. Ön kısmından delinen tekne ise battı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

Muğla marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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