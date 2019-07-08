Son Dakika Haberleri: MUĞLA Marmaris'te turistler Barlar Sokağı'nda eğleniyor
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA Marmaris'te turistler Barlar Sokağı'nda eğleniyor

20 dakika önce

Marmaris'te turistler Barlar Sokağı'nda eğleniyorMuğla'nın Marmaris ilçesinde eğlencenin adresi bu yıl da değişmedi.

Marmaris'te turistler Barlar Sokağı'nda eğleniyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğlencenin adresi bu yıl da değişmedi. Barlar Sokağı'ndaki disko, bar ve gece kulüpleri düzenledikleri gösterilerle ilgi odağı oluyor.
Marmaris'te gündüz plaj ve havuz başlarını dolduran yerli ve yabancı turistler, akşamları 300 metre uzunluğundaki, kapasitesi 200 ile 3 bin 500 arasında değişen 95 disko, bar ve gece kulübünün sıralandığı Barlar Sokağı'nda soluğu alıyor. 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntülerin yaşandığı sokaktaki mekanlar, çılgın eğlencelerle konuklarını coşturuyor. Barlar Sokağı'nda eğlence işletmelerin saat 23.00'ten itibaren kapılarını açmasıyla başlıyor. Kısa sürede doluluk sınırlarını aşan disko ve gece kulüpleri, kapılarını kapatarak turistlere keyifli gösteriler sunuyor. Eğlence mekanlarına giremeyenler ise sokakta bulunan müzisyenler eşliğinde eğleniyor. Mekanlar, Türkçe ve yabancı müziklerle saat 01.00'de şovlarına başlıyor. DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden turistler, gönüllerince eğleniyor. Gece kulübü ve diskolardaki dansçı kadınların şovları da büyük ilgi görüyor. Dansçı kadınların gösterileriyle coşanlar, gece boyunca pistten inmiyor. Her işletmenin farklı konsepte eğlence sunduğu sokakta, müzik yayını saat 03.30'da sona eriyor.
MUĞLA Marmaris'te turistler Barlar Sokağı'nda eğleniyor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:13 Kaynak: DHA
Barlar Sokağı, Marmaris, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı Cumhurbaşkanlığı, dernek ve vakıflara ödenen parayı açıkladı Trump: Fed faiz indirmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:33:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA Marmaris'te turistler Barlar Sokağı'nda eğleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]