MUĞLA MARMARİS'TE TURİSTLER DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tam kapanmadan muaf turistler, 39 dereceye ulaşan sıcaklarda güneşlenip deniz keyfi yaptı.

Marmaris ilçe merkezinde kısıtlamadan muaf turistler, tatil yaptıkları konaklama tesislerin havuz başı ve plajın keyfini çıkardı. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 39, deniz suyu sıcaklığının 17 derece gösterdiği ilçe merkezinde, turistler çocuklarıyla birlikte sabah erken saatlerde kaldıkları konaklama tesislerinin plajına geldi. Kimileri çocuklarıyla otel havuzunda eğlenmeyi tercih ederken, plaja gelen turistler şezlonglarına uzanarak bronzlaşmayı tercih etti. Bazıları çocuklarıyla deniz keyfi yaparken kimileri uzandıkları şezlonglarında kitap okudu. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda yabancı turistler sessiz ortamda tatilin keyfini yaşadı.

Kadın arkadaşıyla 1 hafta tatile gelen Ukraynalı Hemşire Yurdana Yeloria Kravcuk(28), "Marmaris çok güzel ve huzurlu bir yer. Koronavirüs aşımı yaptırdım öyle tatile çıktım. Deniz ve güneşin tadını çıkartıyoruz, mutluyuz" dedi. 5 yıldızlı bir otelin banket ve ziyafet Müdürü Ümit Kızıl, "Otelimizde 30 oda dolu. Çoğunluğu yabancı turistler. Seyahat izni olan ve tam kapanma öncesi rezervasyon yaptıran Türk müşterimiz çok az. Tatil yapanlar mutlu ve keyifli tatil yapıyor" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinde devam ediyor. Bugünden itibaren sıcaklıklarda artış yaşanacak. Deniz suyu sıcaklığı 17 ve nem yüzde 56 civarında" dedi.