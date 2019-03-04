Muğla Marmaris'te Yabancı Dil Bilen Bekçiler Görevlerine Başladı

Marmaris'te yabancı dil bilen bekçiler görevlerine başladıMUĞLA'nın Marmaris İilçesinde, yabancı dil bilen 18 bekçi, düzenlenen törenle görevlerine başladı.

Marmaris'te yabancı dil bilen bekçiler görevlerine başladı



MUĞLA'nın Marmaris İilçesinde, yabancı dil bilen 18 bekçi, düzenlenen törenle görevlerine başladı.



Marmaris ilçesinde, hizmet içi meslek eğitimlerini tamamlayan, İngilizce, Rusça ve Almanca bilen 18 bekçi düzenlenen törenle görevine başladı.



Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi önünde bu akşam saat 20.00'de resmi tören düzenlendi. Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ve polis memurları törene katıldı. Kaymakam Yüksel ve protokolün, bekçileri selamlaması ardından, dualarla kurban kesimi gerçekleştirildi.



Kaymakam Yüksel, bekçilere yaptığı konuşmasında, 'Marmaris'in huzur ve güveninin sağlanması için polis arkadaşlarımızla beraber önemli bir görevi icra edeceksiniz. Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında büyük katkı sağlayacağınıza inanıyorum' dedi.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, 'Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan ve yöreyi çok iyi bilen 18 bekçimiz bugün itibariyle polis arkadaşlarımıza destek olmak için görevlerine başladı. Yaz nüfusu 1 milyonu ulaşan ilçemizde özellikle gece görev alacak olan bekçilerimiz, polislerimizle beraber olan huzur ve güvenin artırılmasını sağlayacaktır' dedi.



Konuşmaların ardından Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, bekçilere düdüklerini teslim ederek başarılar diledi.



Düdüklerini teslim alan 18 bekçi, 2'şerli gruplar halinde mahalle ve sokaklara dağıldı.

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