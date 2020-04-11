MUĞLA Marmaris'te yasak sonrası sessizlik - Son Dakika

MUĞLA Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
6 saat önce
Marmaris'te yasak sonrası sessizlikMUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve plajlar boş kaldı.
Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve plajlar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde Marmaris sokakları boş kaldı. 90 bin 200 nüfuslu ilçede vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve plajlar sessizliğe büründü. Marmarislilerin sokağa çıkmaya yasağına uyduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı