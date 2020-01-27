Muğla marmaris'ten depremzedelere destek - Son Dakika
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Muğla marmaris'ten depremzedelere destek

6 saat önce

Marmaris'ten depremzedelere destekMUĞLA'nın Marmaris ilçesinden deprem bölgeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderilmesi için halktan temel ihtiyaç malzemesi toplanıyor.

Marmaris'ten depremzedelere destek

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden deprem bölgeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderilmesi için halktan temel ihtiyaç malzemesi toplanıyor.

Marmaris Belediyesi, depremzedelere temel ihtiyaç malzemesi yardımlarını ulaştırmak üzere harekete geçti. Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne yardımların ulaştırılması için sosyal medya ve cep telefonundan kısa mesaj atılarak, halka kampanya başlatıldığını duyurdu. Bugün saat 17.00'ye kadar sürecek kampanyayla toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilecek. Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar halk için battaniye, kışlık giyim ve ayakkabı, bisiklet, çocuk bezi ve kadın petlerinden oluşan yardımlarını ulaştırdı. Bu sabaha kadar kentte 250 koli destek paketi toplandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Halkımız bugünler için kenetlenir ve bunu hep birlikte gördük. Marmaris halkımız çok duyarlı. Toplanan destek kolileri Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilerek oradan deprem bölgesine ulaştırılacaktır" dedi. Üç poşet kışlık sıfır giyecek getiren esnaf Mehmet Durmaz ise, "Bizler bugün için varız. Tek iyi günde değil böyle durumlarda kenetlenmeliyiz, bir olmalıyız" dedi.

Muğla marmaris'ten depremzedelere destek

Marmaris, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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