MUĞLA MARMARİSLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİME DEVAM ERİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA MARMARİSLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİME DEVAM ERİYOR - Son Dakika

MUĞLA MARMARİSLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİME DEVAM ERİYOR

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, üretimlerine ara vermeden devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, üretimlerine ara vermeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilirken, çiftçiler ise muaf tutuldu. Memnun eden kararla birlikte çiftçiler, ara vermeden üretime devam etti. Tarlada çalışırken sosyal mesafe kuralına uyan çiftçiler, maske takarak kişisel önlemlerini de aldı. Kendi bahçesinde çalışan Hüseyin Uslu (56), "Çiftçilerin yasaktan muaf tutulması çok iyi oldu. Çiftçilerimiz üretime devam etmesi önemli. Ben sürekli çalışırım. Evimin önündeki bahçemde sebze ve meyve ekiyorum. Umarım salgın bir an önce geçer. Normal yaşantımıza döneriz" dedi.

Seracı Turgut İşler (46) de, "Herkes yasağa uysun, kimse dışarı çıkmasın ve evinde kalsın. Çilek yetiştiriciliği yapıyorum. Çilek yetiştirmek özen ister. Kendi tarlam ve bahçemde kalarak işimi yapıyorum" diye konuştu.

MUĞLA MARMARİSLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİME DEVAM ERİYOR

İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:51 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi         
13:05
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi         
12:27
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü         
12:23
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu         
12:13
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor         
12:07
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı         
12:06
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş         
12:04
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek         
12:02
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü         
12:00
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti         
11:50
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum         
11:40
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu         
11:39
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı         
11:36
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor         
11:33
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 15:31:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA MARMARİSLİ ÇİFTÇİLER ÜRETİME DEVAM ERİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]