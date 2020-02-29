Muğla marmarisli turizmcinin milyonluk güvercin aşkı sınırları aştı - Son Dakika
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Muğla marmarisli turizmcinin milyonluk güvercin aşkı sınırları aştı

6 saat önce

Marmarisli turizmcinin milyonluk güvercin aşkı sınırları aştı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turizmci ve vücut geliştirme antrenörü Serkan Reisoğlu (42), çocuğu gibi sevdiği milyon değerindeki 200 güvercin için kendisine ait üç katlı apartmanın çatı katı dairesine kafesler yerleştirip,...

Marmarisli turizmcinin milyonluk güvercin aşkı sınırları aştı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turizmci ve vücut geliştirme antrenörü Serkan Reisoğlu (42), çocuğu gibi sevdiği milyon değerindeki 200 güvercin için kendisine ait üç katlı apartmanın çatı katı dairesine kafesler yerleştirip, yuvaya çevirdi. Reisoğlu, yumurtadan çıkmalarının ardından, özenle beslediği cins güvercinleri dostları olan Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki şeyhlere hediye ettiğini söyledi.

Vücut geliştirme yarışmalarında 9 kez Türkiye şampiyonu olan, Marmaris'teki 3 yıldızlı bir otelin sahibi, iş adamı Serkan Reisoğlu'nun güvercin sevgisi 6 yaşında iken başladı. Reisoğlu, o yaşlarda komşusunun beslediği güvercinlere hayran kalarak her gün onlarla ilgilenmeye başladı. Rahmetli babası tarafından doğum gününde kendisine hediye edilen güvercinle sevdası daha da katlandı. Zamanla güvercinlerinin sayısı daha da artan Reisoğlu, özel türlere de yönelmeye başladı. 10 yıl önce Reisoğlu, Hatipirim Mahallesi'nde kendisine ait üç katlı apartmanın çatı dairesini güvercinlerine yuva için yeniden düzenledi. Aralarında sıfır otomobil fiyatında olanların bulunduğu güvercinleri için Reisoğlu, özel kafesler yaptırdı. Şu an çeşitli türlerde 200 güvercin sahibi olan Reisoğlu, Türkiye ve Ortadoğu da yapılan güvercin güzellik yarışmalarına hakem olarak katıldı.

'GÜVERCİNLER EVLADIM GİBİ'

36 yıldır güvercin yetiştirdiğini belirten Reisoğlu, "Güvercinler evladım gibidir. Sabah ve akşamüstü 3'er saatimi onların bakım ve ihtiyaçlarına ayırıyorum. Onları seviyorum, bakımların yapıp, konuşuyorum. Bana terapi gibi geliyor. Bir otomobil fiyatında olan güvercinlerim var. Onları satmak gibi amacım yok, ticari amaçlı düşünmüyorum. Villa, otel fiyatı kadar para teklifi edip, güvercinlerimi satın almak isteyenler var. Gerçekten bakabilecek ve sevgisini verebilecek olan kişilere güvercin veriyorum. Posta ve diğer çeşitli cins 200 güvercinimin aylık yiyecek ve bakım masrafı 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında tutuyor. Güvercinlerimin temizlik ve sağlıkları ile kendim uğraşırım. Aynı zamanda özel veterinerleri de var. Güvercinlerim için arıtılmış suyu kullanıyorum. Soya çeşitleri, özel buğday, arpa gibi kaliteli ve doğal gıdalarla besliyorum" dedi.

'KATAR VE KUVEYT'E ÖZEL GÜVERCİN' Özel tür güvercinlerini Arap dostlarına hediye ettiğini söyleyen Reisoğlu şunları söyledi:

"Hünkari, Osmanlı Dönemi'nde şehzadelerin yetiştirdiği ender güvercin türlerinden biridir. Gagasız bir tür olan Hünkari cinsi, yaklaşık 20 bin Avro. (133 bin 860 lira) Bir güvercinimi Katarlı bir işadamına hediye ettim. Ortadoğulu iş insanları bu güvercine görüntüsü dolayısıyla çok düşkün. Kendim özel çiftleştirerek yetiştiriyorum. Elimde 15 özel cins güvercin var. Çiftleştirip yumurtadan çıkarıp, büyüttüğüm her biri bir otomobil fiyatına denk gelen bu cins güvercinlerim bazıları Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki dostum olan şeyhlere hediye ediyorum.

Güvercin tutkum nedeniyle sık zık Ortadoğu ülkelerine gidip, buradaki yarışmalara katılıyorum. Bu sevgiyi anlatmak tarifsiz ve her şeyin önündedir. Bu yıl Marmaris'te 'Güvercin Güzellik Yarışması' düzenlemeyi planlıyorum. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'dan bu işe gönül veren insanlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Proje tamamlandığında uluslararası bir yarışma olacak" dedi.

Muğla marmarisli turizmcinin milyonluk güvercin aşkı sınırları aştı

Suudi Arabistan, Marmaris, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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