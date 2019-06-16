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MUĞLA Mavi turda kabusu yaşadılar

2 saat önce

Mavi turda kabusu yaşadılarMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mavi turda kabusu yaşadılar
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezinti amaçlı denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Olayda kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu ve büyük korku yaşadıkları öğrenildi.
MUĞLA Mavi turda kabusu yaşadılar
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
İstanköy, Bodrum, Yunanistan, Güncel
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