MUĞLA Mavi turda kabusu yaşadılar
2 saat önce
Mavi turda kabusu yaşadılarMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
Mavi turda kabusu yaşadılar
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan
'ın İstanköy
Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezinti amaçlı denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandı. Muğla
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney
Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Olayda kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu ve büyük korku yaşadıkları öğrenildi.
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