Son Dakika Haberleri: Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı

Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı

1 saat önce

Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı(Tür: Yurt)

Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:16 Kaynak: DHA

Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı Dil Bilen Bekçiler İşbaşı Yaptı Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı

Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 13:02:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]