Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı
1 saat önce
Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı(Tür: Yurt)
Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:16 Kaynak: DHA
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