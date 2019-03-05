Son Dakika Haberleri: Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı--Yeniden

Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı--Yeniden

49 dakika önce

Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı-(EK-2)-YENİDEN(Tür: Yurt)

Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı-(EK-2)-YENİDEN

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:29 Kaynak: DHA

Muğla, Güncel
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