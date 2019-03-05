Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı--Yeniden
49 dakika önce
Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı-(EK-2)-YENİDEN(Tür: Yurt)
Muğla
Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı-(EK-2)-YENİDEN
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:29 Kaynak: DHA
Yabancı Dil Bilen Bekçiler İşbaşı Yaptı
Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim
Son Dakika! Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor
Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı