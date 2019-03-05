Muğla Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Denizaltı Kurtarma Safhası Başladı- Drone
45 dakika önce
Muğla Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı-(EK-4) DRONE(Tür: Yurt)
Muğla
Mavi Vatan 2019 tatbikatında denizaltı kurtarma safhası başladı-(EK-4) DRONE
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:14 Kaynak: DHA
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