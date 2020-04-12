Muğla Memur-Sen'den sağlık çalışanlarına cerrahi maske desteği - Son Dakika

Muğla Memur-Sen İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedarik ettiği 5 bin 200 cerrahi maskeyi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Salih Akkuş'a teslim etti.

Memur-Sen Muğla İl Başkanı Adem Köseoğlu, programda yaptığı açıklamada tüm dünyayı saran Kovid-19'a karşı verilen savaşta birlik ve dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Bu süreçte sendikalarının üstüne düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Köseoğlu, "Özellikle sağlık hizmetlerini sunan kamu görevlisi arkadaşlarımız başta olmak üzere, sahada üretimin devam etmesi ve vatandaşa hizmet götürülmesi noktasında çalışan kamu personelimiz için sahada çalışma ve desteklerimiz devam edecektir." dedi.

Sendika olarak tüm kamu çalışanlarının yanında olduklarına işaret eden Köseoğlu, "Daha önce gerekli tedbirlerin alınması, kronik rahatsızlığı olan personelin izinli sayılması, azami çalışanla işlerin yürütülmesi, esnek çalışma saatleri ve kolay temizlenebilecek kıyafet ile kamu personelinin serbest kıyafetle hizmet sunması gibi kamu çalışanı koruyacak tedbirleri teklif ettik ve bunlar karşılığını buldu." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına bu savaşta verdikleri kutsal hizmetten dolayı teşekkür eden Köseoğlu, tedarik edilen 5 bin 200 cerrahi maskeyi teslim etti.

Başhekim Vekili Akkuş ise sağlık çalışanlarına verdikleri destek için Köseoğlu'na teşekkür etti.