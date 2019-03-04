Muğla Merhum Gülriz Sururi Anısına Konser
1 saat önce
Merhum Gülriz Sururi anısına konserTürkiye tiyatrosunun önemli sanatçılarından merhum Gülriz Sururi, anısına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser düzenlendi.
Merhum Gülriz Sururi
anısına konser Türkiye
tiyatrosunun önemli sanatçılarından merhum Gülriz Sururi
, anısına, Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde konser düzenlendi.
Pekdemir Kültür- Sanat Organizasyon tarafından 31 Aralık
2018 tarihinde 89 yaşında vefate eden merhum oyuncu Gülriz Sururi anısına, Herodot Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Sayısız tiyatro oyununda oynayan ve yöneten aynı zamanda 6 kitap yazan usta oyuncu Gülriz Sururi için düzenlenen konserde İzmir
Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç ile Altuğ Dilmaç
solistlik yaptı. Seslendirilen 16 eser, ilgiyle dinlendi. Müzik sunumunda
bale gösterisi de yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren konseri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişi izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:22 Kaynak: DHA
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