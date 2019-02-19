Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu
55 dakika önce
Muğla merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 14'ü muvazzaf asker, 18 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Muğla
merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik 14'ü muvazzaf asker, 18 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Muğla, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Adana
, Gaziantep
, Samsun
, Zonguldak
, Balıkesir
, Kocaeli
ve Bingöl
'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:52 Kaynak: AA
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