Son Dakika Haberleri: Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu

Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu

1 saat önce

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 11 ilde 14'ü muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 11 ilde 14'ü muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak, örgütsel iletişim şekli olan kontörlü/ankesörlü telefonlardan mahrem örgüt elemanlarıyla ardışık arama yöntemiyle irtibata geçtiği tespit edilen 5'i subay, 13'ü astsubay rütbesinde 14'ü muvazzaf 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatının ardından Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli, Bingöl illerinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenen adreslerinde gözaltı işlemlerini sürdürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekler.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten Şaşırtan Karar!

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:35:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]