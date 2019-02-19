Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu
1 saat önce
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 11 ilde 14'ü muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 11 ilde 14'ü muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik olarak, örgütsel iletişim şekli olan kontörlü/ankesörlü telefonlardan mahrem örgüt elemanlarıyla ardışık arama yöntemiyle irtibata geçtiği tespit edilen 5'i subay, 13'ü astsubay rütbesinde 14'ü muvazzaf 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatının ardından Muğla, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Adana
, Gaziantep
, Samsun
, Zonguldak
, Balıkesir
, Kocaeli
, Bingöl
illerinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenen adreslerinde gözaltı işlemlerini sürdürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekler.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:31 Kaynak: İHA
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