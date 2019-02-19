Son Dakika Haberleri: Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu

Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu

2 saat önce

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde, 14'ü muvazzaf asker 18 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde, 14'ü muvazzaf asker 18 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonların halen sürdüğü bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  yapılanmasına yönelik olarak, örgütsel iletişim şekli olan kontörlü/ankesörlü telefonlardan mahrem örgüt elemanlarıyla ardışık arama yöntemiyle irtibata geçtiği tespit edilen 5'i subay, 13'ü astsubay rütbesinde, 14'ü muvazzaf 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Bunun üzerine bugün saat 05.30 sıralarında Muğla merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli, Bingöl illerinde polis tarafından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonların halen sürdüğü bildirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 4'ünün ise daha önce askerlikten ihraç edildiği belirtildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:24 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten Şaşırtan Karar!

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Diyanet Toplantısında İlginç Görüntü! Protokole Serbest, Seyirciye Yasak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:34:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]