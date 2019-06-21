Muğla merkezli 12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Muğla merkezli 12 ilde örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Muğla merkezli 12 ilde örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker toplam 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen subay ve astsubay rütbelerindeki 13'ü muvazzaf asker 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. bulundukları şehirlerden Muğla İli'ne getirilerek ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.
Muğla Merkezli İstanbul
, Kocaeli
, Bursa
, Balıkesir
, İzmir
, Ankara
, Antalya
, Bingöl
, Ardahan
, Mersin
ve Osmaniye
illerinde yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan şüpheliler bulundukları şehirlerden Muğla'ya getirilerek ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. - MUĞLA
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