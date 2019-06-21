Son Dakika Haberleri: Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı
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Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

1 saat önce

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]
MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Muğla merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 muvazzaf asker ve 5 sivil hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Muğla merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İzmir, Ankara, Antalya, Bingöl, Ardahan, Mersin ve Osmaniye'de önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:40 Kaynak: DHA
TSK, Muğla, Güncel
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