Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı
1 saat önce
MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:40 Kaynak: DHA
MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker, 5'i sivil toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Muğla
merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 muvazzaf asker ve 5 sivil hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Muğla merkezli İstanbul
, Kocaeli
, Bursa
, Balıkesir
, İzmir
, Ankara
, Antalya
, Bingöl
, Ardahan
, Mersin
ve Osmaniye
'de önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.
- Muğla
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