Son Dakika Haberleri: Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu

Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu

5 dakika önce

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına Muğla Merkezli 14 il'de eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına Muğla Merkezli 14 il'de eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Ardışık arama yöntemiyle ankesörlü/kontörlü telefonlardan örgütsel iletişime geçtiği tespit edilen 17 şüpheli hakkında dosya savcısı tarafından arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenen adreslerine sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığına bağlı şüphelilerin ikametlerindeki aramaların devam ektiği, yakalanan şüphelilerin tamamının Muğla'ya getirileceği öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:15 Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa
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