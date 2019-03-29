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Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 6 Tutuklama

47 dakika önce

MUĞLA merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 kişiden 5'i muvazzaf asker 6 kişi tutuklandı.

Muğla Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 6 Tutuklama, System.String[]
MUĞLA merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 kişiden 5'i muvazzaf asker 6 kişi tutuklandı. Diğer 10 muvazzaf asker ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ile astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da geçen 26 Mart tarihinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 15'i muvazzaf asker 16 kişi gözaltına alındı. Firari şüpheli B.A.'nın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.C. ile muvazzaf askerler E.G., Ö.A.T., K.Ş., M.Ö., M.P. tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:28 Kaynak: DHA

Muğla, Güncel
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