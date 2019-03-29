Son Dakika Haberleri: Muğla Merkezli 14 İldeki Fetö Operasyonu

Muğla Merkezli 14 İldeki Fetö Operasyonu

53 dakika önce

Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla Merkezli 14 İldeki Fetö Operasyonu, System.String[]
Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da gözaltına alınan 16 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün, TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf, 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 16 zanlı yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: AA

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