Ekipler tarafından 3 ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Manisa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan organizatörlerin yakalanması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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