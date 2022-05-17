Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

17.05.2022 17:02
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Muğla, İzmir ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, suçta kullandıkları öne sürülen cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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