Son Dakika Haberleri: Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
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Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getirenleri belirleyen ekipler, Muğla, Aydın ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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