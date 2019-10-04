Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
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Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Kente uyuşturucu getirenleri belirleyen ekipler, Muğla, Aydın ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
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