Muğla merkezli 3 ildeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla merkezli 3 ilde kaçakçılıkla mücadele kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Muğla, İzmir ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan G.Ç, H.A. ve O.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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