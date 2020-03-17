Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu 32 şüpheli gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu 32 şüpheli gözaltı - Son Dakika

Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu 32 şüpheli gözaltı

6 saat önce

Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 32 şüpheli gözaltıMUĞLA merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen ve savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 32'si yakalandı.

Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 32 şüpheli gözaltı

MUĞLA merkezli 5 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen ve savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 32'si yakalandı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, tefecilik çetesi üyelerinin gizli bölmelerindeki çelik kasalar içinde çeşitli isimler adına düzenlenmiş yaklaşık 6 milyon liralık borç senedi ele geçirildi.

Bodrum, Milas ve Yatağan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen bir suç çetesinin üyesi oldukları belirlenen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılıklardan gelen talimat üzerine çete üyelerine yönelik, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'de bugün sabah saatlerinde çok sayıda adrese 'Bahar Temizliği' adı altında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 3'ü kurusıkı 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 mermi, 1 komando bıçağı, 2 gram esrar, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, yüksek faizlerle para verilen kişilerin isimlerinin yer aldığı 8 adet defter ile gizli bölmelerdeki çelik kasalar içinde toplam değerin yaklaşık 6 milyon lirayı bulan borç senedi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 kişinin de yakalaması çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Muğla merkezli 5 ilde tefeci operasyonu 32 şüpheli gözaltı

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
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