Muğla merkezli 5 ildeki "kırmızı reçete" operasyonunda 9 şüpheli salıverildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde özel hastanede çalışan 3 doktorun kırmızı reçeteye tabi ilaçların yer aldığı çok sayıda reçete düzenleyerek anlaşmalı eczaneye yönlendirdikleri ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 17 Kasım'da Muğla, İzmir , Denizli , Aydın ve Yalova 'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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