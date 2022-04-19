Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

19.04.2022 12:53
Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Muğla merkezli 6 ilde 18 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Muğla merkezli 6 ilde 18 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da örgütlü bir şekilde vatandaşları sahte belgelerle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 18 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde; A.S., H.Ş., M.Ö., Ş.Ş., B.Ş., A.A., Y.D., F.E., T.M., A.K., M.Y. isimli toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 550 bin TL ve 8 bin 200 pound nakit para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Şantaj, 6136 SKM" suçlarından yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kaçakçılık, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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